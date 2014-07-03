Shell законсервує першу пошукову свердловину в Харківській області

Перша пошукова свердловина компанії Shell в Україні «Біляївська-400», пробурена в селі Веселе Первомайського району Харківської області в рамках угоди про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування», буде законсервована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на презентації звіту громадських організацій, які брали участь в оцінці екологічного стану Юзівської площі, сказала директор департаменту екології, охорони праці і соціальних питань компанії Shell в Україні Тетяна Бобровицька.

«Свердловина «Біляєвська» буде консервуватися, свердловина показала не дуже хороші результати, тому промислової видобутку газу з цієї першої свердловини не буде», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у березні Shell і найбільша українська газовидобувна держкомпанія «Укргазвидобування» в рамках договору про спільну діяльність завершили буріння другої розвідувальної свердловини в Харківській області.

Довідка УНІАН. 24 січня 2013 р. компанія Shell, ТОВ «Надра Юзівська» і уряд України підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці. Юзівський ділянка знаходиться в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької і Харківської областей.