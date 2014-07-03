ЄС спробує продовжити газові переговори з Росією

Європейська комісія найближчими днями має намір контактувати з російською стороною з метою врегулювання спірних газових питань, які існують між Києвом та Москвою.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила представник європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Сабіне Бернер, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

"Найближчими днями ми будемо контактувати з російською стороною, тому що ми хочемо до літніх канікул провести консультації у тристоронньому форматі”, - нагадала вона намір ЄК.

При цьому Бергер наголосила, що в інтересах всіх сторін „знайти рішення”.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня 2014 року міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія не збирається переглядати свої пропозиції Україні щодо газу, вони досить комфортні.

2 липня в офіційному коментарі міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна продовжує вважати неприйнятними пропозиції «Газпрому» про надання 100 дол. знижки на газ, бо це дозволить Кремлю використовувати енергопостачання в якості постійно діючого політичного важеля.

Читайте такожЄврокомісія спростовує заяви Медведєва про відбір Україною газу зі сховищ

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив голова уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.