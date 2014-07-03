НКРЕ проігнорувала вимогу Кабміну про зниження «зеленого тарифу»

Національна комісія з регулювання електроенергетики (НКРЕ) проігнорувала вимогу Кабінету міністрів про зниження «зеленого тарифу» для сонячних електростанцій, збільшивши його в середньому на 1% на липень 2014 року.

Відповідне рішення закріплене постановою комісії від 27 червня 2014 року.

Згідно з документом, «зелений тариф» для наземних сонячних електростанцій в липні складе 549,45 коп. за кВт/год і 753,53 коп. за кВт/год. Для сонячних електростанцій, розташованих на дахах, потужністю понад 100 кВт розмір «зеленого тарифу» в липні складе 565,14 коп. за кВт/год і 722,13 коп. за кВт/год. Для сонячних електростанцій, розташованих на дахах потужністю менше 100 кВт - 580,84 коп. за кВт/год і 690,73 коп. за кВт/год.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів, з метою зниження тарифного навантаження на кінцевого споживача електричної енергії, 18 червня 2014 року рекомендував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, знизити "зелений" тариф для сонячних електростанцій шляхом зниження пікового коефіцієнта в 1,8 разу.

Раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підготувало зміни до законодавства з метою зменшення «необґрунтованого» субсидування об'єктів сонячної енергетики, велика частина яких в Україні належить екс-главі Адміністрації президента Андрію Клюєву.

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Водночас, Європейський банк реконструкції і розвитку попросив Кабінет міністрів України не поспішати зі зміною тарифної політики щодо альтернативної енергетики.