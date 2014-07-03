Німецька RWE подала заявку на постачання газу в Україну через Словаччину

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading подав заявку оператору ГТС Словаччини, компанії Eustream, на використання лінії «Вояни-Ужгород» для збільшення поставок природного газу в Україну.

«Ми підтверджуємо свою участь в Open Season», - сказали УНІАН у прес-службі RWE.

У компанії нагадали, що наприкінці 2012 року між RWE і НАК «Нафтогаз України» було укладено угоду строком до травня 2017 року, в рамках якої німецький газовий трейдер може поставляти в Україну щорічно до 10 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», поставками природного газу в Україну за словацьким маршрутом зацікавилися близько двох десятків європейських компаній, серед яких і найбільші в ЄС газові трейдери.

Водночас, оператор ГТС Словаччини – компанія Eustream повідомила про успішне завершення процедури Open Season, у ході якої приймалися заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород».

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Довідка УНІАН. Україна, що намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «дочку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки не досягла домовленостей із «Газпромом» із низки газових питань, у тому числі й щодо Словаччини.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу.