Теплопостачальні підприємства зобов'язали скоротити споживання газу на 10%

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Григорія Семчука, відповідне завдання поставив перед керівниками місцевих органів влади і підприємств ЖКГ Кризовий енергетичний штаб.

«До 10 липня кожна область повинна надати такий план Мінрегіону, а також щомісячний графік обсягів споживання газу на період до кінця 2014 року і на опалювальний сезон 2014/15 років у розрізі населених пунктів. Крім того, необхідно до зазначеного часу визначити відповідальних осіб за реалізацію заходів щодо скорочення споживання природного газу», - цитує прес-служба Семчука.

Крім цього Семчук зазначив, що до серпня в населених пунктах повинні визначити перелік нежилих приміщень, які не використовуються і можуть бути тимчасово відключені від опалення. Також регіонам поставлено завдання до жовтня забезпечити створення на підприємствах теплоенергетики необхідних запасів резервних видів палива і переглянути температурний графік теплових мереж з метою їх оптимізації.

Разом з тим, заступник міністра зазначив, що ще одним пріоритетним завданням Кризового енергетичного штабу є оснащення підприємств теплоенергетики і житлових будинків приладами обліку теплової енергії.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після того, як 16 червня російський газовий монополіст «Газпром» повністю припинив подачу природного газу до України, дав доручення розробити законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Крім того, було створено Кризовий енергетичний штаб, який очолив віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

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На одному з перших засідань штабу Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим міністерствам розробити план дій із забезпечення стабільного проходження Україною опалювального сезону без російського газу. За словами віце-прем'єра, план передбачає впровадження комплексу заходів, зокрема, з енергозбереження, заміщення природного газу, його альтернативних поставок тощо.

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