Виробники «зеленої» енергетики звинуватили Кабмін у невиконанні зобов'язань перед ЄС

Зниження "зеленого" тарифу для вже побудованих сонячних електростанцій (ретроспективна зміна) призведе до невиконання зобов'язань перед банками і міжнародними кредитними інституціями, викличе негативні наслідки у фінансовому секторі, підірве стабільність фінансової системи країни і зробить неможливим подальше співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами.

Про це в четвер заявили учасники ринку відновлюваної енергетики та представники інвесторів.

За даними Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергетики (АПЕУ), сьогодні в Україні понад 150 компаній працюють за "зеленим" тарифом, в тому числі, понад 50-ти сонячних електростанцій.

Як відзначають учасники ринку, "зелений" тариф в інших країнах, якщо і знижується, то для нових станцій, оскільки саме величина тарифу гарантує інвесторам визначений раніше термін окупності (у Німеччині, наприклад, для станцій, побудованих у 2006 р., тариф зберігся на тому ж рівні, який був встановлений в 2006 р., а для нових, побудованих, наприклад, в 2012 р., вже діє новий тариф, встановлений у 2012 р.).

Крім зазначених негативних явищ у галузі, ініціативи Кабміну щодо зниження "зеленого" тарифу спричинять також невиконання зобов'язань перед Європейським Союзом.

"У результаті ретроспективної зміни законодавства в сфері відновлюваної енергетики Україна зробить крок назад у виконанні взятих на себе зобов'язання перед ЄС (а саме Директиви № 2009/28/ЄС)", - підкреслив президент АПЕУ Віталій Давій.

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Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов'язання перед ЄС і Європейським енергетичним товариством розвивати альтернативну енергетику, зокрема, довести частку споживання відновлюваної енергетики до 11% у загальному споживанні енергії до 2020 року.

У Стратегії розвитку енергетики до 2030 року Україна передбачила план виконання і повинна довести обсяг встановлених потужностей таких станцій мінімум до 8 ГВт, зокрема, сонячної генерації - до 4 ГВт. На сьогоднішній день побудовано менше 1,5 ГВт.

Для виконання плану необхідно і далі розвивати і підтримувати перспективний напрямок сонячної енергетики. У цій ситуації зниження гарантованого тарифу суперечить загальноприйнятим європейським нормам ведення бізнесу, а після підписання Асоціації з ЄС такі дії можуть ускладнити майбутні відносини з європейськими партнерами, впевнені учасники ринку.