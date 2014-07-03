"Нафтогаз" викупив потужності словацького газопроводу для реверсу газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила більшу частину вихідних транспортних потужностей на газопроводі «Вояни-Ужгород» у словацького оператора газотранспортної системи (ГТС) Eustream для імпорту природного газу з ЄС.

«Більшу частину транзитних потужностей нового газопроводу викуплено компанією до 2019 року. В конкурсі брали участь кілька десятків компаній», - йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, поставки газу в Україну за словацьким напрямком мають початися вже у вересні 2014 року.

«Очікується, що обсяг поставок становитиме близько 27 млн куб. м газу на добу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», поставками природного газу в Україну за словацьким маршрутом зацікавилися близько двох десятків європейських компаній, серед яких і найбільші в ЄС газові трейдери.

Водночас, оператор ГТС Словаччини – компанія Eustream повідомила про успішне завершення процедури Open Season, у ході якої приймалися заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород».

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Довідка УНІАН. Україна, що намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «дочку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки не досягла домовленостей із «Газпромом» із низки газових питань, у тому числі й щодо Словаччини.

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«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу.