"Нафтогаз" викупив потужності словацького газопроводу для реверсу газу
Велика частина транзитних потужностей нового газопроводу викуплена компанією до 2019 року
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила більшу частину вихідних транспортних потужностей на газопроводі «Вояни-Ужгород» у словацького оператора газотранспортної системи (ГТС) Eustream для імпорту природного газу з ЄС.
«Більшу частину транзитних потужностей нового газопроводу викуплено компанією до 2019 року. В конкурсі брали участь кілька десятків компаній», - йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».
Згідно з повідомленням, поставки газу в Україну за словацьким напрямком мають початися вже у вересні 2014 року.
«Очікується, що обсяг поставок становитиме близько 27 млн куб. м газу на добу», - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», поставками природного газу в Україну за словацьким маршрутом зацікавилися близько двох десятків європейських компаній, серед яких і найбільші в ЄС газові трейдери.
Водночас, оператор ГТС Словаччини – компанія Eustream повідомила про успішне завершення процедури Open Season, у ході якої приймалися заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород».
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Довідка УНІАН. Україна, що намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «дочку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки не досягла домовленостей із «Газпромом» із низки газових питань, у тому числі й щодо Словаччини.
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«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу.