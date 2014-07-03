Депутати не підтримали реформу «Нафтогазу»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 170 (за необхідних 226 — УНІАН) із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та Регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

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На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

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Коментуючи відмову депутатів підтримати цей законопроект, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що народні депутати, не підтримавши сьогодні ініціативу уряду щодо особливого періоду у ПЕК та щодо реформування системи управління ГТС, взимку, коли до них прийдуть виборці і запитають, чому немає газу і холодно в квартирах, будуть пояснювати, чому не підтримали пропозицію уряду для вирішення проблем у ПЕК.