В результаті бойових дій серйозно пошкоджена Слов'янська ТЕС
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Донбасенерго"
В результаті бойових дій в Донецькій області на Слов'янській ТЕС, що входить до складу ПАТ "Донбасенерго", склалася критична ситуація.
Про це повідомляє прес-служба енергогенеруючої компанії.
За її даними, в результаті бойових дій 2 липня було значно пошкоджено будівлю пилезаводу станції, 3 липня сталося пошкодження із загорянням двох трансформаторів власних потреб, а також пошкоджено будівлю головного корпусу електростанції.
Осколковим ураженням пошкоджений мазутний бак ємністю 2 тис. тонн з витоком палива.
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Крім того, в результаті пошкодження відключені останні робочі повітряні лінії електропередачі: 330кВ "Слов'янська ТЕС - Зміївська ТЕС" і 220кВ "Слов'янська ТЕС - ЛИП".
Як наслідок, знеструмлено відкриті розподільні пристрої (ВРП) 330, 220, 110 кВ з втратою власних потреб Слов'янської ТЕС і м. Миколаївка.
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