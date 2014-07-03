Депутати продовжили розрахунки за боргами паливно-енергетичного комплексу на 2 роки

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 342, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено у Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» пункт 1.8 статті 1 викласти у редакції, згідно з якою розрахункова дата – дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів.

Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року (раніше - 1 січня 2011 року), а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.

У пункті 3.4 статті 3 встановлюється, що процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року (раніше - 1 січня 2014 року).

Пункт 4 1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викладається в редакції, згідно з якою положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», до 1 січня 2016 року (раніше - 1 січня 2014 року).

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У пункті 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» встановлюється, що положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження», та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», до 1 січня 2016 року (раніше - 1 січня 2014 року).

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Кабінет міністрів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом мають упорядкувати реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості; затвердити нормативно-правові акти щодо посилення контролю за станом розрахунків із погашення наявної та простроченої заборгованості.