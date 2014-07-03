Рада не дозволила Яценюку ввести надзвичайний стан в ПЕК

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна взимку залишиться без газу, якщо коаліція не підтримуватиме урядові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні в парламенту після того, як депутати не підтримала проект закону “Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі” (реєстраційний №4117а).

За ухвалення даного законопроекту проголосували лише 142 депутати (за необхідних 226 — УНІАН) із 299, зареєстрованих у сесійній залі.

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Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, “Свобода”, КПУ, а з групи “За мир і стабільність” проголосував лише 1 народний депутат.

Звертаючись до депутатів з коаліції Яценюк зазначив: “Будете сидіти зимою без газу, якщо не будете підтримувати урядові законопроекти”.

Після цього Турчинов знову поставив на голосування урядовий законопроект, але за документ проголосував лише 181 депутат.

Також ВР не підтримала два альтернативні законопроекти з цього питання.

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Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту №4117-А, його розробка викликана необхідністю чіткого визначення підстав введення особливого періоду у паливно-енергетичному комплексі, встановлення правових та організаційних засад функціонування ПЕК в особливий період.

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