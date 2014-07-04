Ремонт газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» завершений

02:54, 04 липня 2014
Енергетика
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Ремонт пошкодженого вибухом ділянки магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" завершили.

Ремонт газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» завершений

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", передає Радіо Свобода.

Але ділянка ще не ввели в експлуатацію. Зараз йде робота спеціальної комісії, яка повинна зробити висновки про причини вибуху на газопроводі.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на ділянці газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, по якому здійснюється транзит російського газу до Європи.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що головною причиною вибуху стало «зовнішнє втручання».

Після події прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив МВС, СБУ та НАК «Нафтогаз України» посилити охорону газопроводів.

Подача газу європейським споживачам через вибух не припинялася. Паливо подавалося по резервних газопроводах.

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