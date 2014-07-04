«Газпром» пішов на нові поступки Європі

«Газпром» готовий більше враховувати спотові ціни на газ при формуванні цін в своїх довгострокових контрактах з базовою прив'язкою до нафтових котирувань, пишуть «Ведомости» з посиланням на два джерела, близькі до «Газпрому».

Читайте також"Газпром" просить владу РФ підвищити тарифи - немає грошей на китайський проектДо цих пір концерн вкрай неохоче йшов на це, наполягаючи, що на відміну від нафтового ринку з біржовими котируваннями глобального ринку газу не існує. Європейські газові біржі неліквідні, а ціни на них волатильні, що загрожує надійності поставок. Передбачалося, що будівництво по всьому світу заводів зі скраплення газу зробить ринок глобальним, але цього не сталося, говорив у травні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Європу вразило спотова свідомість, через це вона програла конкуренцію за світовий СПГ, "Газпром" пішов зі спотового ринку ЄС за довгостроковими контрактами в Азію, де ціни вищі, і в Європу вже не повернеться, запевняв Міллер.

Читайте також"Газпром" буде втрачати $3 млрд на рік, якщо Україна почне "великий реверс"Через кілька годин після цього виступу Міллер підписав з італійською Eni угоду про нове ціноутворення. Воно коректує "умови купівлі-продажу сировини", наголошувалося в повідомленні «Газпрому», але подробиць не наводилося. Eni ж поспішила оголосити, що внесені важливі зміни до індексації ціни газу у відповідності з ринковим (спотовим) ціноутворенням. В останні роки фіксовані ціни «Газпрому» за довгостроковими контрактами були помітно вище середньорічних спотових цін в Європі. У тому числі тому Європейська комісія (ЄК) в 2012 р. почала відносно «Газпрому» антимонопольне розслідування, звинувативши його в маніпулюванні ринками Східної Європи і неринковому ціноутворенні.

Читайте такожВ Єврокомісії пригрозили "наслідками" країнам, які підтримають "Південний потік"«Газпром» і раніше впроваджував спот у свої контракти під тиском ЕК та європейських клієнтів. Як правило, він погоджувався продавати на споті тільки додатковий газ, понад мінімальних обсягів за умовою «бери або плати».

Впровадження індексу, що враховує в ціні спот на весь обсяг газу, що купується, фактично означає орієнтацію на ринкові ціни в самій формулі ціноутворення, що досі було табу, говорить співрозмовник «Ведомостей».