Ціни на нафту за тиждень упали до 6-місячного мінімуму

На світових торгах у п'ятницю, 4 липня, ціни на Brent тримаються вище $111 за барель на тлі поліпшення прогнозів споживання палива, але за тиждень покажуть максимальний спад з початку січня, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,02, до $111,02 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,16, до $103,90.

За тиждень Brent, ймовірно, подешевшає на 2%, а WTI - на 1,7%.

Читайте такожСША почали експорт надлегкої нафти після 40-річної заборониЯк відзначають аналітики, побоювання з приводу постачання знижуються, але ціни тримаються на високому рівні на тлі ситуації в Іраку. Поліпшення прогнозів споживання поєднується з побоюваннями за поставки. На їхню думку, ціна на американський еталон не впаде нижче $100 за барель.

Інвестори стежать за переговорами щодо ядерної програми Ірану, результатом яких може стати пом'якшення санкцій, у тому числі, відносно експорту іранської нафти. Що стосується Лівії, раніше на цьому тижні прем'єр-міністр оголосив закінчення нафтової кризи, під час якої експорт з країни майже зупинився.Читайте такожПодорожчання нафти через конфлікт в Іраку несе загрозу економікам, що розвиваютьсяЯкби не Ірак, ціни були б набагато нижчими за рахунок можливості підвищення поставок з Лівії та Ірану, вважають аналітики.

Макроекономічні дані за останній час, включаючи виробничу активність в США і Китаї і зайнятість у США, свідчать про стабільне зростання світової економіки, що припускає підвищення попиту на нафту.

У той же час в Іраку уряд автономної провінції Курдистан погрожує подати в суд на центральний уряд, який не визнає право Курдистану на самостійний експорт нафти.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз СбербанкуВ Сирії ісламісти захопили найбільше в країні нафтове родовище, однак Сирія не входить до числа великих виробників нафти і не експортувала нафту з 2011 року, коли потрапила під міжнародні санкції.