Рада ухвалила в першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетиці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетичному секторі України (“Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі”), за якого безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль над їх діяльністю забезпечуються Міністерством оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом вносяться зміни до Закону “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“. Ними передбачено, що розрахункова дата - дата, на яку кожним з учасників розрахунків фіксується сума кредиторської та дебіторської заборгованостей для погашення шляхом застосування механізмів, визначених цим законом. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, що були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.

Передбачено, що процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року.

Вносяться зміни до Закону «Про теплопостачання». Відповідно до них, державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах, зокрема заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу, крім особливого періоду. У разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

Також передбачені зміни до Закону «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період». Ними передбачено, що функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

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Порядок провадження господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період установлюється Кабміном та визначає:

особливості провадження такої діяльності;

особливості функціонування централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України;

перелік підстав, за яких можливе припинення або обмеження енергозабезпечення, газопостачання споживачів;

організаційно-розпорядчі заходи, що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі щодо оперативного управління централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України та єдиним диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням Єдиною газотранспортною системою України, контроль за балансом надходження та розподілу палива.

У разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу зобов'язані виконувати розпорядження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, незалежно від умов укладених договорів.

Забезпечення технічного прикриття й відбудови об'єктів паливно-енергетичного комплексу в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Пропонуються зміни до Закону «Про засади функціонування ринку природного газу», якими передбачено, що у разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації нафтогазової галузі зобов'язані діяти згідно із законами «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі», Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовій галузі, що регламентують функціонування галузі в умовах особливого періоду незалежно від умов укладених договорів.

У разі обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України Кабмін може прийняти рішення щодо обов‘язкового продажу природного газу газодобувними підприємствами, що не підпадають під дію частини першої статті 10 цього закону, суб‘єкту, уповноваженому Кабміном на формування ресурсу природного газу, для задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, в тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху, і тих, що прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) за ціною, встановленою Кабміном.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня парламент не підтримав проект Закону “Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі”. За ухвалення законопроекту в першому читанні проголосували лише 142 депутати. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, “Свобода”, КПУ, а із групи “За мир і стабільність” проголосував лише 1 народний депутат.