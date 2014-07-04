Депутати зробили перший крок до реформування "Нафтогазу" і модернізації ГТС

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України” (реєстраційний номер 4116а), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та група “За мир та стабільність”.

Даним законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та Регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, парламент не підтримав законопроект щодо реформування системи управління газотранспортною системою України

За дане рішення проголосували лише 170 (за необхідних 226 — УНІАН) із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, та ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль за цими компаніями залишається за державою.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. 100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».