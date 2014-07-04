«Енергоатом» створює Академію для керівників атомної енергетики

Про це повідомив президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський 26 червня, виступаючи на урочистому засіданні, присвяченому завершенню пілотних навчальних курсів для керівників вищої та середньої ланки управління ДП НАЕК «Енергоатом».

Курси проводилися у рамках проекту Єврокомісії «Створення національного навчального центру з підготовки ремонтного персоналу та керівників (ННЦПРП) ДП НАЕК «Енергоатом» на базі ВП ЗАЕС».

За словами Ю. Недашковського, спеціалісти Компанії вже розробили місію, цілі, завдання та функції майбутньої Академії. Формується її структура, система взаємовідносин з підрозділами Компанії

«Користуючись нагодою, хочу представити Вам майбутнього керівника Академії – Івана Сердюка, який на даний момент є керівником проекту «Створення Національного центру з підготовки ремонтного персоналу та керівників» від української сторони. Учасники цього проекту вже встигли оцінити його високі професіональні та організаторські здібності, творче відношення до вирішення завдань», ‒ сказав президент Компанії.

Діагностика, а потім і практичні заняття у рамках пілотних курсів показали наші слабкості і у таких галузях як перспективне планування, готовність до ринкових перетворень, здатність відстоювати інтереси Компанії», - зазначив Ю. Недашковський. Керівник «Енергоатому» впевнений, що для вдалого подальшого розвитку і Компанії, і атомної енергетики загалом потрібно багато змінити, а ще більше створити. Першим кроком у цьому напрямку стане АКАЕ.

«Необхідно не тільки подолати свою самозаспокоєність, відсталість та інертність. Необхідно ще й навчитися ефективно працювати у динамічно змінному середовищі, швидко реагувати на всі виклики, що знов и знов постають перед нами. А у подальшому – самим формувати це середовище. І ставити виклики перед іншими», - сформував Ю. Недашковський завдання, які стоять перед менеджментом «Енергоатому». Місію з підготовки керуючого персоналу Компанії до вирішення таких завдань буде покладено на Академію.

Довідка. Функція АКАЕ – підготовка кадрового резерву вищої ланки керування, підвищення кваліфікації діючих керівників вищого і – за окремими напрямками – керівників середньої ланки управління Дирекції та відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом».

Головна мета Академії – вивести систему підготовки керівників на новий якісний рівень, забезпечувати на постійній основі надання всіх необхідних знань та розвиток управлінських навичок керівників вищої ланки для вирішення ними стратегічних завдань, ефективного реагування на будь-які зовнішні виклики для Компанії.