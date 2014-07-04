Голова "Нафтогазу": Україна може пережити зиму без російського газу

Україна, за умови суттєвої економії газу, може прожити майбутню зиму без імпорту палива з Російської Федерації, заявив на брифінгу в Києві голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Якщо ми будемо економити в тому темпі, в якому пропонуємо, ми повинні пройти зиму тільки з газом із Європи», - сказав Коболєв.

Він повідомив, що сьогодні польський маршрут поставок газу в Україну завантажений на 100%, угорський маршрут дозавантажують найближчим часом європейські компанії, а з вересня почне роботу так званий малий реверс зі Словаччини.

Крім того, Коболєв підкреслив, що Україна має великий потенціал до скорочення споживання природного газу в середньому на 6 млрд кубометрів на рік за існуючого обсягу споживання близько 50 млрд кубометрів на рік. Зокрема, тільки у комунальній сфері можна досягти скорочення споживання газу на 4 млрд кубометрів.

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«Якщо ми напружимося один раз, у нас є всі шанси пройти комфортно зиму», - сказав глава "Нафтогазу". «Ми запускаємо публічну кампанію, де будемо пояснювати, як зекономити споживання газу», - додав він.

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Коболєв повідомив, що на даний момент «Нафтогаз» має значні обсяги газу в ПСГ і продовжує закачувати паливо з Європи.