«Нафтогаз» пропонує встановити єдину ціну на газ для ТКЕ з прив'язкою до імпорту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» запропонувала встановити на внутрішньому ринку єдину оптову ціну на газ, рівень якої був би прив'язаний до середньої вартості імпортного палива для України в 360-370 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Наша пропозиція – встановити єдину оптову ціну в цьому опалювальному сезоні. Прив'язатися до середньої імпортної ціни, яка на сьогодні становить для України - 360-370 дол. за тисячу кубометрів», - сказав він.

Коболєв підкреслив, що таким чином «Нафтогаз» хоче вирівняти ціни на природний газ, який поставляється енергокомпаніям України для виробництва тепла і електрики.

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Водночас всі дотаційні витрати на покриття різниці в тарифах при виробництві тепла, за словами Коболєва, мають лягти на місцеві бюджети.

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