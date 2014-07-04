«Нафтогаз» пропонує встановити єдину ціну на газ для ТКЕ з прив'язкою до імпорту
Всі дотаційні витрати на покриття різниці в тарифах при виробництві тепла повинні лягти на місцеві бюджети
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» запропонувала встановити на внутрішньому ринку єдину оптову ціну на газ, рівень якої був би прив'язаний до середньої вартості імпортного палива для України в 360-370 дол. за тисячу кубометрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.
«Наша пропозиція – встановити єдину оптову ціну в цьому опалювальному сезоні. Прив'язатися до середньої імпортної ціни, яка на сьогодні становить для України - 360-370 дол. за тисячу кубометрів», - сказав він.
Коболєв підкреслив, що таким чином «Нафтогаз» хоче вирівняти ціни на природний газ, який поставляється енергокомпаніям України для виробництва тепла і електрики.
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Водночас всі дотаційні витрати на покриття різниці в тарифах при виробництві тепла, за словами Коболєва, мають лягти на місцеві бюджети.
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