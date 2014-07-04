Приватних видобувачів зобов'яжуть позичити газ державі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звернулася до приватних газовидобувних компаній з пропозицією закачувати на зберігання в підземні сховища газу (ПСГ) до 50% обсягу палива, що видобувається, створюючи, таким чином, запас газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Для видобувачів у «Нафтогазу» є пропозиція, яку ми скоро озвучимо. Вона є, на наш погляд, розумним компромісом. Це 50% видобутку закачувати в підземку. При цьому вона залишається у власності цих компаній. А решту 50% вони продають, кому схочуть. Закачування відбувається до кінця цього року. А з початку наступного року всі закачані обсяги мають право підняти. Таким чином, вони (компанії - УНІАН) беруть участь у створенні страхового запасу газу», - сказав Коболєв.

Він також зазначив, що така обов'язкова процедура для приватних газовидобувачів дозволить поліпшити фінансовий стан «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, у середині червня 2013 року Кабінет міністрів вже ухвалював рішення про те, щоб у період підготовки до опалювального сезону (липень-жовтень 2013 року) зобов'язати приватні українські газовидобувні компанії закачувати до ПСГ 50% від обсягу видобутку. Слідом за цим рішенням Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах компанії «Укртрансгаз», вітчизняної газотранспортної системи, що є оператором, в 2,57 разу - до 46,2 грн за 1 тис. куб. м.

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Проте приватні газовидобувні компанії, трейдери і споживачі газу висловили незадоволеність цим рішенням, і заявили про порушення на газовому ринку України.