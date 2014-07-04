США обігнали РФ і Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІ

США обігнали РФ і Саудівську Аравію з видобутку нафти і стали лідером з виробництва вуглеводнів за підсумками першого півріччя 2014 року, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Так, у першому кварталі США видобували понад 11 млн барелів нафти на добу. Для порівняння: видобуток нафти в Росії становить близько 10,53 млн барелів на добу, а в Саудівській Аравії - близько 9,45 млн барелів на добу (за даними Energy Intelligence Group). На думку експертів Bank of America, США наростили видобуток за рахунок активної розробки сланцевих родовищ.

"Америка тепер є провідним світовим виробником нафти і газу. Низькі ціни на енергоносії є основною перевагою американської економіки", - стверджує глава відділу сировинних досліджень BofA Франсиско Бланш.

Видобуток нафти значно зріс на шельфах у Техасі і Північній Дакоті за рахунок використання технології гідравлічного фракціонування, при якій нафта видобувається з-під скелястих порід під великим тиском.

А втім США залишаються найбільшим споживачем нафти в світі і імпортують в середньому 7,5 млн барелів на день (за даними Міненерго США за квітень). За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в США зросте до 13,1 млн барелів у день у 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% – до 2,17 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в грудні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1% – до 179 тис. тонн, а порівняно з груднем 2012 року впав на 0,8%.