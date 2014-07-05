Нафтогаз має намір судитися за кримські активи

03:37, 05 липня 2014
Енергетика
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Активи «Нафтогазу» у Криму входять до підготовлюваного загального позову України проти Росії щодо анексії півострова. 

Нафтогаз

Про це повідомив голова правління НАКу Андрій Коболєв, передає Радіо Свобода.

«Це питання не знято, позов готується. «Нафтогаз» є частиною цього процесу, і цей процес зараз буде запущено. Там є деякі перешкоди та деякі попередні дії, які необхідно виконати, щоб ці позови і претензії були обґрунтованими та вагомими», – зазначає Коболєв.

За словами керівника «Нафтогазу», наразі пов’язати активи НАКу у Криму з позовом проти «Газпрому» неможливо через позиції російської компанії, яка стверджує, що вона не причетна до ситуації з анексією півострова.

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«Переговори відбувалися не між Україною та Росією, а між «Нафтогазом» та «Газпромом». Офіційна позиція «Газпрому»: вони не причетні до ситуації у Криму. Необхідно мати факти, що «Газпром» де-факто хоча б контролює певні активи в Криму. Таких фактів на сьогодні ми не маємо», – говорить Андрій Коболєв.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна має намір подати позов до міжнародних судів у зв’язку із захопленням «Чорноморнафтогазу», контроль над яким встановила самопроголошена «влада» Криму.

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