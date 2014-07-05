Нафтогаз має намір судитися за кримські активи

Про це повідомив голова правління НАКу Андрій Коболєв, передає Радіо Свобода.

«Це питання не знято, позов готується. «Нафтогаз» є частиною цього процесу, і цей процес зараз буде запущено. Там є деякі перешкоди та деякі попередні дії, які необхідно виконати, щоб ці позови і претензії були обґрунтованими та вагомими», – зазначає Коболєв.

За словами керівника «Нафтогазу», наразі пов’язати активи НАКу у Криму з позовом проти «Газпрому» неможливо через позиції російської компанії, яка стверджує, що вона не причетна до ситуації з анексією півострова.

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«Переговори відбувалися не між Україною та Росією, а між «Нафтогазом» та «Газпромом». Офіційна позиція «Газпрому»: вони не причетні до ситуації у Криму. Необхідно мати факти, що «Газпром» де-факто хоча б контролює певні активи в Криму. Таких фактів на сьогодні ми не маємо», – говорить Андрій Коболєв.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна має намір подати позов до міжнародних судів у зв’язку із захопленням «Чорноморнафтогазу», контроль над яким встановила самопроголошена «влада» Криму.