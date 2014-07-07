Ціни на нафту близькі до тритижневого мінімуму

Ціни на нафту Brent близькі до тритижневого мінімуму вище $110 за барель на тлі планів Лівії відновити експорт нафти з двох портів, які не працювали майже рік, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні подорожчали на $0,12 до $110,76 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в серпні подешевшали на $0,08 до $103,98. Минулого тижня Brent подешевшала на 2,3%, що стало максимальним падінням з початку січня.

Державна нафтова компанія Лівії National Oil Corp (NOC) скасувала форс-мажор у портах Рас-Лануф і Ес-Сідер, після того як повстанці, які контролювали порти багато місяців, минулого тижня погодилися на відновлення їх роботи.

"Це чинитиме тиск на Brent, але все-таки треба подивитися, яким буде обсяг експорту", - сказав менеджер з продажу сировинних активів Newedge Japan Кен Хасегава.

Через два порти проходило до 500.000 барелів нафти в добу, коли Лівія видобувала 1,4 мільйона барелів щодня.

Підтримку цінам надає нестабільність в Іраку та Україні, хоча бої з сунітами в Іраку, що займає друге місце з видобутку в ОПЕК, поки не вплинули на експорт нафти.

Парламент Іраку не може сформувати уряд, а українські війська взяли під контроль Слов'янськ - оплот проросійських сепаратистів на сході України.

Цього тижня інвестори чекають звіт про зовнішню торгівлю Китаю, аби оцінити економічне становище одного з найбільших у світі споживачів нафти.