ЗМІ: німецька E. On подала позов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж

Німецька E. Вп Global Commodities SE подала позов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж з вимогою перегляду цін за довгостроковими контрактами. Це підтвердило джерело «Ведомостей» в одній із компаній.

«Контракти передбачають регулярний перегляд цін, що забезпечує можливість купувати російський газ за конкурентоспроможними, ринковими цінами», - сказав представник E. On, відмовившись від інших коментарів.

Представник «Газпрому» відмовився від коментарів.

Як розповіло джерело, близьке до однієї з компаній, з 2012 р. між «Газпромом» і E.On діє «коригуюча» додаткова угода, яка дозволяє німцям купувати газ зі знижкою. У 2013 р. компанія отримала 19,6 млрд куб. м російського газу.

Тепер «Газпром» відмовився надавати знижку за цією угодою, пославшись на зміну ринкових цін, - саме про це сторони і будуть сперечатися в Стокгольмі, розповідає джерело.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 10 годині ранку «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Також в «Нафтогазі» не виключають подання другого позову в арбітражний суд Стокгольма з метою перегляду чинного контракту з російським монополістом «Газпромом» щодо транзиту газу.