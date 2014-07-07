Суд зобов'язав завод Фірташа виплатити «дочці» «Нафтогазу» понад 500 млн боргу за газ

Господарський суд Луганської області ухвалив рішення стягнути з Сєвєродонецького об'єднання «Азот», що входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, на користь держкомпанії «Газ України» 504 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу.

Про це йдеться в постанові суду, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, Сєверодонецький «Азот» повинен виплатити «дочці» «Нафтогазу» борг за постачання природного газу в 2010 році. Дане рішення суд ухвалив 17 червня 2014 року.

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Крім цього, господарським судом Луганської області розглядається ще один позов від «Газ України» до Сєверодонецькому «Азоту», з вимогою стягнути з підприємства Фірташа 318,6 млн грн боргів за газ, який постачався держкомпанією в 2011 році.

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Довідка УНІАН. Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію в 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. осіб. Завод є одним з провідних підприємств хімічної галузі України та спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, натрієва селітра калієва і), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна), товарів побутової хімії, виробів з полімерів та полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельних товарів (грунтовка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem - керуючу компанію, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Сєвєродонецького об'єднання «Азот» є голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.