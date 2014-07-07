Відновлення Слов'янської ТЕС оцінили в 400 млн гривень

Міністерство енергетики і вугільної промисловості оцінює відновлення пошкодженої в результаті терористичних актів у Донецькій області Слов'янської теплоелектростанції в 400 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Загальні витрати, які потрібно направити на відновлення Слов'янської ТЕС, становлять близько 400 млн грн», - сказав він.

Також міністр повідомив, що джерелом фінансування відновних робіт стануть кошти «Енергоринку», які будуть враховані у тарифі на відпуск електроенергії станцією. При цьому він додав, що загальний тариф на електроенергію не зміниться.

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За словами Продана, відновні роботи можуть тривати аж до наступного року, а озвучена сума потребує додаткових уточнень.

«Пошкоджено трансформатор, який фактично забезпечує видачу потужностей Слов'янської станції. Його не відновити до зимового періоду. Тому будуть проблеми з роботою цієї станції. Швидше за все, до початку наступного року станція не працюватиме», - сказав міністр.

«З погляду енергозабезпечення цього регіону особливих проблем немає. У нас є відповідні потужності, які забезпечуватимуть електропостачання цього регіону», - підкреслив Продан.

Також він повідомив, що за час бойових дій у Донецькій і Луганській областях пошкоджено 148 ліній електропередач і 37 підстанцій.

За словами міністра, у першу чергу упродовж двох днів буде відновлено енергопостачання відповідальним споживачам першої категорії, для споживачів другої категорії – упродовж 10 днів.

«Використовуватимуться тимчасові схеми електропостачання, і у разі неможливості підведення постійної напруги використовуватимуться дизель-генератори», - сказав Продан.

Довідка УНІАН. Слов'янська теплоелектростанція - конденсаційна електростанція у м. Миколаївка поблизу м. Слов'янська (Донецька область). Проектна потужність 2100 МВт, фактична 880 МВт. Належить «Донбасенерго».

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