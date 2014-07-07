Єврокомісія та Росія проведуть зустріч для вирішення спірних газових питань
22:07, 07 липня 2014Енергетика
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Європейська комісія та російська сторона обговорили можливості проведення двосторонньої зустрічі для подальшого обговорення можливостей вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою.
REUTERS
Про це йшлося під час телефонної розмови, яка відбулася у понеділок між віце-президентом Єврокомісії Гюнтером Еттінгером та міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком, повідомила власному кореспонденту УНІАН представник Еттінгера Сабін Бергер.
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”Вони погодилися провести двосторонню зустріч з метою подальшого обговорення питань, пов`язаних з енергетичною безпекою. Можливі дати двосторонньої зустрічі в даний час вивчаються”, - зазначила вона.
Бергер наголосила, що мета такого обговорення - ”прокласти шлях для чергового раунду тристоронніх консультацій між ЄС, Росією та Україною”.
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