Єврокомісія та Росія проведуть зустріч для вирішення спірних газових питань



Про це йшлося під час телефонної розмови, яка відбулася у понеділок між віце-президентом Єврокомісії Гюнтером Еттінгером та міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком, повідомила власному кореспонденту УНІАН представник Еттінгера Сабін Бергер.

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”Вони погодилися провести двосторонню зустріч з метою подальшого обговорення питань, пов`язаних з енергетичною безпекою. Можливі дати двосторонньої зустрічі в даний час вивчаються”, - зазначила вона.

Бергер наголосила, що мета такого обговорення - ”прокласти шлях для чергового раунду тристоронніх консультацій між ЄС, Росією та Україною”.