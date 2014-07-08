Продан і посол Данії обговорили проект створення енергетичного центру

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан обговорив з послом Королівства Данія в Україні Каріною Мюлін стан підготовки проекту створення українсько-данського енергетичного центру.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Проект має розпочатися у 2014 році за фінансування МЗС Данії.

Він передбачає передачу досвіду та сучасних методологій для складання державного енергетичного балансу, ведення ефективного реєстру викидів парникових газів та моніторингу енергоефективності. Крім того, серед основних завдань проекту - запровадження методології та програмного забезпечення, яке сприяє перспективному плануванню відновлювальних генерацій, що базуються на відновлювальних джерелах енергії.

Також під час зустрічі обговорено можливість передачі програмного забезпечення для планування та аналізу сценаріїв у сфері енергетики. Вартість проекту оцінюється в 15 млн данських крон.