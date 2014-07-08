Обвал на ринку нафти триває

На світових торгах у вівторок, 8 липня, ціни на нафту знижуються, так як ризик перебоїв з постачаннями з Іраку скоротився, а ймовірність підвищення експорту з Лівії зросла, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні вже подешевшали на $0,26, до $109,98 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,06, до $103,47 за барель.

Ціна на американський еталон у понеділок знизилася сьомий день поспіль, чого не траплялося з грудня 2009 року.

Читайте такожСША випередили Росію та Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІАналітики вважають, що ринок позбавляється від націнки, пов'язаної з ситуацією в Іраку. Якщо ціна на Brent впаде нижче рівня підтримки $110 за барель, наступними рівнями підтримки будуть $108,50 і $105,50-$106,00.

Новий парламент Іраку в понеділок переніс чергову сесію на п'ять тижнів. Незважаючи на це, інвестори вважають малоймовірними наступ ісламістських бойовиків на Багдад і перебої з поставками нафти з Басри, основного нафтовидобувного регіону країни.

Читайте такожПодорожчання нафти через конфлікт в Іраку несе загрозу країнам, що розвиваютьсяЛівія готується відновити роботу двох нафтових портів, Рас-Лануф і Ес-Сидр, майже рік тому зайнятих протестувальниками. Зростання постачань з Лівії буде негативним чинником для ринку Brent, яка має схожі з лівійською нафтою характеристики і продається на тих же ринках.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз СбербанкуЛівія зараз видобуває 326.000 барелів нафти на добу, повідомив у понеділок представник Національної нафтової корпорації. Поставки з родовища Ель-Шарара на заході країни перервані, тому що протестувальники перекрили один з нафтопроводів.