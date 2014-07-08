Транзит російського газу через Україну скоротився на 17%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в червні 2014 року скоротився на 17,26% порівняно з червнем 2013 року - до 5,879 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит російського газу через територію України до країн ЄС за перше півріччя 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 35,148 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-травні 2014 року скоротився на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 30,544 млрд куб. м.

Обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

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У 2012 році транзит російського газу через територію України склав 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України щонайменше 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому разі, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував це умова, при цьому обсяги транзиту падають вже протягом останніх чотирьох років.