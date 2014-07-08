Україна за місяць подвоїла імпорт газу

Україна, відключена «Газпромом» від поставок російського газу з середини минулого місяця, подвоїла імпорт «блакитного палива» у червні 2014 року – до 2 млрд кубометрів з 0,9 млрд кубометрів у червні 2013 року.

«Збільшення об'ємів надходження до України пов'язане з сезоном закачування природного газу до підземних сховищ газу, де станом на 30 червня 2014 року вже знаходилося близько 14,4 млрд куб. м», - зазначається у повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

За оперативними даними центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу», у січні-червні 2014 року Україна імпортувала 14,5 млрд куб. м природного газу, що на 40% більше фактичних показників 2013 року. Минулого року цей показник становив 10,3 млрд куб. м газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у червні 2014 року збільшила імпорт природного газу з Угорщини порівняно з попереднім місяцем у 5 разів – до 210,7 млн куб. м з 43,4 млн куб. м. Через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading імпортовано близько 104 млн кубометрів газу порівняно з 117 млн кубометрів місяцем раніше.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, понизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.