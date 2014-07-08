Україна і Данія створять енергетичний центр
Енергетичний центр для передачі досвіду і технологій.
Україна і Данія в 2014 році створять енергетичний центр для передачі досвіду та сучасних методологій для складання державного енергетичного балансу, ефективного ведення реєстру викидів парникових газів та моніторингу енергоефективності.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на минулий 7 липня 2014 року зустріч міністра Юрія Продана і посла Королівства Данія в Україні Маре Юль.
«Проект повинен початися в 2014 році при фінансуванні МЗС Королівства Данія», - йдеться в повідомленні міністерства.
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Згідно з повідомленням, серед основних завдань проекту - впровадження методології і програмного забезпечення, яке сприяє перспективному плануванню генерацій, заснованих на поновлюваних джерелах енергії.
«А також під час зустрічі обговорювалася можливість передачі міністерству програмного забезпечення для планування та аналізу сценаріїв у сфері енергетики. Вартість проекту оцінюється в 15 млн датських крон (близько 3 млн дол. - УНІАН)», - наголошується в повідомленні відомства.
Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацька. Однак використання словацького маршруту в повному обсязі блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкриті угорський і польський газові маршрути, а також так званий малий реверс зі Словаччини.
«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.