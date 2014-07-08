У компанії «Укргазвидобування» оцінили збитки від дій терористів

Найбільша українська газодобувна компанія «Укргазвидобування» оцінює шкоду від дій терористів на сході України у не менш як 100 млн. грн і заявляє про можливий перегляд цієї суми у бік збільшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова компанії Сергій Костюк.

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«На сьогоднішній день бурові постраждали від розграбування. Шкода складатиме не менш як 100 млн. грн», - сказав Костюк. При цьому він відзначив, що розмір шкоди з часом коригуватиметься, оскільки в зоні АТО розташовані ще 5 бурових установок.

Раніше Міністерство енергетики і вугільної промисловості оцінило відновлення пошкодженої в результаті терористичних актів у Донецькій області Слов'янської теплоелектростанції в 400 млн. грн.