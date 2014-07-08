У "Газпромі" заявляють, що борг України за газ досяг $5,3 млрд

Загальний борг України за імпортований з Росії газ зріс до $5,3 мільярда за станом на 16 червня, сказав глава російського Газпрому Олексій Міллер, слова якого наведені в повідомленні концерну, пише Reuters.

"Строк оплати за червень вчора пройшов, грошей від "Нафтогазу України" ми знову не отримали. У результаті заборгованість України за поставки Газпрому з 1 по 16 червня в обсязі 1,7 мільярда кубометрів газу склала $838 мільйонів. Загальний борг досяг гігантської суми - $5,296 мільярда. Усього несплаченими залишаються 11,535 мільярда кубометрів російського газу", - сказав Міллер.

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Міллер сказав сьогодні, що переведення України на передоплату газу було "єдиним вірним рішенням".

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