Українцям пропонують брати в кредит біокотли - відсотки повернуть

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує уряду запровадити систему компенсації населенню відсотків за кредитами при купівлі біокотлів, завдяки чому Україна знизить споживання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Міненерговугілля Вадим Уліда.

«Ми пропонуємо надати населенню компенсацію за відсотками по кредитах при купівлі біокотлів», - сказав він, зазначивши, що така практика вже була випробувана у Львівській області.

Він відзначив, щоб зробити цей перехід ефективним, потрібно давати компенсацію, при цьому припустив, що допомога держави може бути здійснена через лізингові схеми.

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“Можливо, це якісь лізингові схеми, де залучаються державні гарантії, передача цього обладнання в лізинг, з подальшим викупом населенням і компенсацією різниці за кредитами», - сказав він.

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За словами Уліди, програма стимулювання населення до переходу з газових котлів на біокотли почне працювати вже цього року. При цьому він наголосив, що на вітчизняному ринку продаються котли українського виробництва, які дешевші за зарубіжні аналоги.

Заступник міністра навів низку переваг альтернативних видів палива перед природним газом і сказав, що найближчим часом поставить у своєму будинку котел на біопаливі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, в Україні з січня по листопад 2013 року на альтернативні види палива було переведено 160 котелень.