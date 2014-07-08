«Нафтогаз» шукає постачальників газу для повного завантаження угорського маршруту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголошує конкурс серед компаній, які мають можливість поставляти природний газ з угорського напрямку на територію України, зазначається у повідомленні компанії.

«На українсько-угорському кордоні розташовані вільні потужності (пункт постачання Beregdarоc) для поставок газу з території Угорщини до України. Компанія запрошує постачальників природного газу до співпраці за умови оплати об'ємів природного газу протягом десяти днів після поставки», - зазначається у повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Україна у червні 2014 року збільшила імпорт природного газу з Угорщини порівняно з попереднім місяцем у 5 разів – до 210,7 млн. куб. м з 43,4 млн. куб. м.

Водночас даний об'єм вже протягом двох місяців не досягає максимальної технічної можливості у 16 млн кубометрів природного газу на добу.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.