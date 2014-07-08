Міністр юстиції України: заяви «Газпрому» диктуються з кабінету Путіна

Міністр юстиції України Павло Петренко назвав «політичними» заяви глави російського газового монополіста «Газпрому» Олексія Міллера про збільшення боргу України за газ до 5,3 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в Києві.

"Глава "Газпрому", коли робить заяви, він не керується ані економікою, ані комерцією, проте це винятково його політичні безпідставні заяви, і ці заяви диктуються, я так розумію, з кабінету Путіна. Тому якимсь чином юридично на них реагувати немає жодного сенсу", - сказав Петренко.

Міністр нагадав, що в позові України до Стокгольмського арбітражу містяться, зокрема, вимоги компенсації переплат на 6 млрд дол., які були здійснені "Нафтогазом" у зв'язку з дискримінаційними умовами газового контракту.

"Я вважаю, що тільки суд зможе дати юридично економічно справедливе рішення у цій справі. Зараз здійснюються відповідні процедури щодо визначення арбітрів і призначення відповідних слухань у цьому судовому органі", - сказав Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно через політичні мотиви.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.