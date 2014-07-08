Україна може відмовитися будувати завод ядерного палива з російською ТВЕЛ

Україну не влаштовують деякі умови договору з Російською Федерацією щодо будівництва спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива».

Про це повідомив журналістам на брифінгу заступник очільника Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Вадим Уліда.

«Зараз тривають переговори між держконцерном "Ядерне паливо" і «ТВЕЛом» (Росія), який є учасником цього проекту. У нас є питання за договором, за форматом взаємодії, за ліцензійними умовами, і ми чекаємо на відповідь», - сказав Уліда.

«Якою буде позиція тієї сторони, я не знаю», - додав він.

При цьому заступник міністра повідомив, що Україна обиратиме найбільш вигідні з погляду економічності і незалежності пропозиції з будівництва заводу ядерного палива, а також будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції.

За його словами, Україна може звернутися до великих міжнародних компаній – Westinghouse (США) і Areva (Франція) у разі, якщо пропозиції російської сторони будуть непривабливими.

«Ми маємо розглядати усі можливі варіанти будівництва свого заводу з виробництва ядерного палива і своїх атомних блоків", – резюмував Уліда.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна шукає джерела фінансування будівництва спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива».

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу у Кіровоградській області.

У січні 2014 року державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до закінчення терміну емісії внести 42 млн дол. до статутного капіталу СП.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Планується, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію у 2015 році.