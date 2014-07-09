У Слов'янську відновлено енергопостачання - ДТЕК

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК), 7 аварійно-відновлювальних бригад компанії змогли відновити високовольтну лінію електропередачі 110 кВ «Бантишево-Райгородська» і подали напругу на підстанцію 110 кВ «Слов'янськ-Північний», яка була пошкоджена в результаті бойових дій 4 червня 2014 року.

Відразу ж було подано напругу на 72 трансформаторні підстанції міста Слов'янська. Тепер електроенергія є в центральній частині міста, мікрорайоні Артема. Також живляться виконком Слов'янська, СБУ, хлібозавод, 2 міські лікарні.

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«Весь час, поки йшли бої, ми навіть не могли робити огляд пошкоджених мереж, але готували обладнання та матеріали для ремонту, - розповів генеральний директор «Донецькобленерго» (ДТЕК) Олексій Сидоренко. - Тому, як тільки фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій розміновували територію, ми приступили до відновлення. Енергетики працювали весь дозволений комендатурою міста час».

Найближчим часом енергетики відновлять електропостачання інших населених пунктів у Донецькій області, запевнили в компанії.