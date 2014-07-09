Сербія попри заборону ЄС дала згоду на будівництво «Південного потоку»

У Белграді підписаний контракт з будівництва ділянки магістрального газопроводу «Південний потік» на території Сербії обсягом близько €2,1 млрд, передає РІА «Новости» з посиланням на сербську національну газову компанію «Сербіягаз».

Читайте такожГлава українського МЗС сумнівається, що «Південний потік» буде побудованийВідповідний договір між компаніями ТОВ «Південний потік Сербія» (South Stream Serbia AG) і ВАТ «Центргаз» був підписаний напередодні ввечері в офісі «Сербіягазу».

Перший газ по сербській ділянці газопроводу планується пустити до кінця 2016 року.

Читайте такожВ Єврокомісії пригрозили "наслідками" країнам, які підтримають "Південний потік"Довжина магістрального ділянки "Південного потоку" на території Сербії становитиме 422 кілометра, довжина відводів у Хорватії і Республіці Сербії (державне утворення у складі Боснії і Герцеговини) - 158 кілометрів.

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