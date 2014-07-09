Ціна нафти Brent опустилася нижче позначки $109 за барель

На світових торгах в середу, 9 липня, ціна нафти Brent опустилася нижче $109 за барель і може завершити в мінусі восьму сесію поспіль, чого не було чотири роки, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні вже подорожчали на $0,01, до $108,95 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в серпні - на $0,18, до $103,58. Різниця цін між двома еталонами стала мінімальною майже за місяць.

Читайте такожСША випередили Росію та Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІЛівія відновила видобуток в обсязі 340.000 барелів на добу на родовищі Ель Шарара, робітники якого страйкували чотири місяці, повідомила Національна нафтова корпорація. Минулого тижня після майже річної перерви відновили роботу нафтові порти Рас-Лануф і Ес-Сидр, це дозволить Лівії збільшити видобуток, що становить лише чверть від торішніх 1,4 мільйона барелів на добу.

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Інвестори чекають звітів про запаси нафти в США і зовнішню торгівлю Китаю.