Продан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липня

Черговий раунд переговорів з урегулювання газового питання між НАК «Нафтогаз України» і російським монополістом «Газпромом» може відбутися у другій половині липня, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Коли проходила моя остання зустріч з Еттінгером (єврокомісаром з питань енергетики – УНІАН), йшлося про другу половину липня», – сказав Продан.

При цьому він не уточнив деталей зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів.

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16 червня о 10-й ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.

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