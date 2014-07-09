Україна не бере і не братиме газ з транзитної труби - Продан

Україна не відбирала і не відбиратиме газ з транзитної труби, як це прогнозують в російському «Газпромі», заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Сьогодні ми ніякий газ не відбираємо і не будемо відбирати», - сказав Продан.

Читайте такожПродан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липняПри цьому він зазначив, що всі заяви Кремля щодо відбору газу залишаються лише заявами. «Ми чуємо різні заяви. Була заява, що і реверс незаконний... Проте є заява Єврокомісії, що все відповідає європейському законодавству», - сказав Продан.