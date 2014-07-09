Україна за півроку скоротила імпорт газу з Європи на 14%

Україна за січень-червень 2014 року скоротила імпорт природного газу з Європи в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14% - до 600 млн кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Читайте такожТранзит російського газу через Україну скоротився на 17%Згідно з повідомленням, у червні 2014 року з боку Польщі та Угорщини в газотранспортну систему України надійшло 329,3 млн куб. м природного газу, що на 20% більше, ніж у червні минулого року.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацька.