Яценюк обіцяє пільги тим, хто замінить газовий котел на електричний

Кабінет міністрів України має намір стимулювати котельні і споживачів переходити з дорого газу на інші види палива, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Сьогодні буде запропоновано рішення: всі, хто переходить з газових котлів на електричні, отримають спеціальний тариф на електроенергію. Зараз тариф на електроенергію становить 1,19 грн. Якщо купили електричний котел, то нічний тариф буде 30 копійок, протягом дня - 80 копійок», - сказав глава уряду.

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Крім того, він наголосив, що стимулюючі заходи буде вжито і щодо котельного господарства. «Будь-яка котельня, яка переходить з газу на інший вид палива, отримує кілька преференцій: замість 5% рентабельності, які отримують газові котельні, котельні на іншому виді палива отримають дозвіл на 21% рентабельності», - сказав Яценюк.

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Також він зазначив, що 10% знижки на тариф отримають споживачі котелень, які перейшли з газу на інші види палива.

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«Це означає, що ми, з одного боку, даємо для населення «мінус» 10% вартості на тарифи, переводимо з газу на інше паливо і для кожної котельні, що відмовилася від дорогого газу, ми даємо можливість взяти кредит і погашати цей кредит, тому що ресурсу для цього достатньо», - сказав Яценюк.