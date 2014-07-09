Для економії газу температуру в батареях хочуть знизити на два градуси

Уряд доручив Міністерству охорони здоров'я і Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ протягом місяця вивчити питання доцільності зниження нормативної температури повітря у приміщеннях на 2 градуси на період опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак на брифінгу після засідання уряду.

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"Міністерству охорони здоров'я і Міністерству регіонального розвитку доручено в місячний термін опрацювати питання доцільності зменшення нормативної температури повітря у приміщеннях на 2 градуси... Це рекомендація міністерствам, а не рішення щодо зміни температури. Я це підкреслюю. В нинішніх умовах ми повинні шукати всі можливі шляхи оптимізації використання природного газу", - зазначив Семерак.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після того, як 16 червня російський газовий монополіст «Газпром» повністю припинив подачу природного газу в Україну, дав доручення розробити законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі.

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Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман під час засідання енергетичного кризового штабу доручив Міненерговугілля та іншим міністерствам розробити план дій щодо забезпечення стабільного проходження Україною опалювального сезону без російського газу.

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