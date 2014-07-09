У Міненерго запевняють, що російський газ можна замінити поставками з ЄС

Україна має всі технічні можливості із заміщення імпорту російського газу в опалювальний сезон за рахунок поставок палива з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві 9 липня заявив керівник відділу диверсифікації джерел нафтогазопостачання Міністерства енергетики та вугільної промисловості Леонід Нестеров.

«Наші технічні можливості щодо імпорту з країн Європейського Союзу перевищують той дефіцит, який ймовірно може виникнути у наших споживачів. Тобто ситуація напружена, але небезнадійна», - сказав Нестеров.

«У період із серпня 2014 року по березень 2015 року ми можемо забезпечити імпорт газу (з ЄС – УНІАН) обсягом близько 10 млрд кубометрів», - додав він.

За словами представника Міненерговугілля, на сьогоднішній день добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів у опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна за квітень-червень 2014 року імпортувала 600 млн кубометрів природного газу, й продовжує нарощувати поставки палива за реверсними маршрутами.

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Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

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«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.