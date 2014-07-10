Сербська частина «Південного потоку» подорожчала майже на 24%

Генпідрядник сербської частини «Південного потоку» - компанія «Центргаз» (100% «дочка» «Газпрому») отримала контракт на суму 2,1 млрд євро на будівництво цієї ділянки газопроводу, випливає з повідомлення підрядника. Ще в листопаді минулого року міністр енергетики Росії Олександр Новак говорив, що інвестиції в будівництво цієї ділянки «Південного потоку» досягають 1,7 млрд євро, пише "Ведомости".

Таким чином, усього за півроку проект подорожчав на 23,5%. «1,7 млрд євро - це попередня цифра. Зараз вона уточнена: 2,1 млрд більш наближена до реальності», - пояснює представник «Газпрому».

Довжина основної траси сербської ділянки «Південного потоку» - 421 км. Початок основних монтажних робіт передбачається в III кварталі 2014 р. Згідно з документом між «Південний потік Сербія» (South Stream Serbia AG) і «Центргазом», перший газ по сербській ділянці газопроводу піде до кінця 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у Белграді підписаний контракт з будівництва ділянки магістрального газопроводу «Південний потік» на території Сербії обсягом близько €2,1 млрд. Відповідний договір між компаніями ТОВ «Південний потік Сербія» (South Stream Serbia AG) і ВАТ «Центргаз» був підписаний напередодні ввечері в офісі «Сербіягазу». Перший газ по сербській ділянці газопроводу планується пустити до кінця 2016 року.