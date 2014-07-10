В Україні близько 67% котелень працює на газі





Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 9 липня у Києві повідомила начальник управління комунальної теплоенергетики Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Олена Малежик.

«Якщо загалом по Україні для теплопостачання житлового фонду і соціальної сфери експлуатується 24,5 тис. котельних, це з Кримом, а якщо без Криму і Севастополя, то це 24 тис., то з них 16 тис. котельних працюють на природному газі. На альтернативному паливі – не більш як 2,5 тис.», - сказала Малежик.

За її словами, міністерством вже були проведені селекторні наради з представниками всіх регіональних теплопостачальних підприємств, де були розглянуті шляхи скорочення споживання природного газу.

«Ми розуміємо, що більша частина котельних працює саме на газоподібному паливі, але якщо ми зможемо за період до опалювального сезону виконати свої плани з підготовки до теплопостачання об'єктів і модернізувати, перевівши деякі котельні на альтернативне паливо, то це приведе до скорочення споживання природного газу», - зазначила Малежик.

За словами представника відомства, на сьогодні в Україні вже накопичено близько 60% резервного виду палива (мазут і вугілля). При цьому Малежик зазначила, що переведення котельних на резервні види палива не потягне зростання тарифів.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, уряд має намір стимулювати котельні і споживачів до переходу з дорогого газу на інші види палива.

«Сьогодні буде запропоновано рішення: всі, хто переходить з газових котлів на електричні, одержать спеціальний тариф на електроенергію. Зараз тариф на електроенергію становить 1,19 грн. Якщо купили електричний котел, то нічний тариф буде 30 копійок, протягом дня – 80 копійок», – сказав глава уряду.

Довідка УНІАН. Україна у січні-травні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 12,7% - до 23,179 млрд кубометрів. Споживання газу у травні 2014 року скоротилося порівняно з травнем 2013 року на 11,3% - до 1,835 млрд кубометрів, а порівняно з квітнем 2014 року – скоротилося на 39%.

Україна у 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.