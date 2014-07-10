Ціни на нафту падають через слабкий попит на бензин у США

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,17 до $108,11 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,53 до $101,76 за барель, передає Reuters.

Інвестори перестали турбуватися за постачання ринку, побачивши, що експорт з Іраку триває, а Лівія відновила видобуток на одному з родовищ, що дозволить їй подвоїти загальний обсяг виробництва нафти.

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"Націнка на нафту, пов'язана з геополітикою, зникла, можна чекати стабільних цін. Новини з Китаю вселяють оптимізм: імпорт нафти зріс на 10 відсотків у першому півріччі", - сказав головний аналітик нафтогазового ринку Азії в Nomura Гордон Квон. На його думку, у другому півріччі Brent буде торгуватися за $105-115 за барель.

Попит на бензин в США несподівано низький, незважаючи на розпал сезону літніх відпусток. За останні чотири тижні середньодобове споживання бензину становила 9,04 мільйона барелів, що на 0,4 відсотка нижче, ніж у цей же період минулого року, показав звіт Управління енергетичної інформації. Запаси бензину в країні минулого тижня зросли на 579.000 барелів при прогнозі зниження на 200.000 барелів.